محافظة القاهرة تخصص أرقاما لتلقى بلاغات رفع أسعار السلع

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن غرفة عمليات مديرية التموين في حاة انعقاد دائم لمتابعة عمل الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء والتواصل المستمر مع رؤساء الأحياء لمتابعة ضبط الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أنه يتم تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على أرقام التليفونات :

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وأضاف المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى ب مديرية التموين لوصول الدعم لمستحقية، وكذلك توافر الخبز المدعم بالمواصفات والأسعار المقررة، كما استعرض المحافظ التقرير المقدم من مديرية التموين بقيادة اللواء دكتور عبد النعيم حامد مدير المديرية للوقوف على وضع السلع الاستراتيجية ومدى توافرها والأرصدة المتوفرة، والالتزام بالاسعار المقررة للتصدي للارتفاع غير المبرر لأسعار بعض السلع.

وأكدت مديرية التموين بالقاهرة أنه تم تحرير 934 محضرا متنوعا خلال حملات على الأسواق، مؤكدة توافر السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، مع استمرار الحملات على المخابز ومنافذ السلع والأسواق.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة، للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية والاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومنع محاولات إحتكار السلع أو المغالاة فى أسعارها دون مبرر، وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة للمستهلكين، إضافة إلى الإعلان عن نسبة التخفيض على السلع المعروضة، كما شدد محافظ القاهرة على تكثيف الرقابة على أفران إنتاج الخبز المدعم، والتأكد من وزنه وجودته ومطابقته للمواصفات وحصول المواطنين عليه بيسر وسهولة .

وكان محافظ القاهرة أجرى جولة مفاجئة على المجمعات الإستهلاكية والأسواق والمخابز بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، مشددا على ضرورة وضع الأسعار على السلع بمكان ظاهر وبصورة واضحة ومقروءة للمواطنين .