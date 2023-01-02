مجلس كنائس مصر: البابا بنديكتوس السادس عشر رحل بعد تاريخ طويل من العطاء

كتب ــ محمد الأحمدى

قدم الأمين العام لمجلس كنائس مصر الأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعي الأمين العام لمجلس كنائس مصر التعازي لقداسة البابا فرانسيس - بابا الفاتيكان - والكنيسة الكاثوليكية بكل طوائفها و الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر في وفاة البابا الشرفي بنديكتوس السادس عشر .

وقال الأمين العام: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس كنائس مصر نقدم أحر التعازي برحيل البابا بنديكتوس السادس عشر الذي قدم الكثير للكنيسة الكاثولكية والذي رحل عن عالمنا بعد تاريخ طويل من حياة العطاء، التي جسَّد فيها معاني المحبة والتقوى والإيمان.

وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية، أن قداسة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر توفى في دير الأم الكنيسة في الفاتيكان.

وأكدت أنه اعتبارًا من صباح اليوم الإثنين، 2 يناير 2023، سيكون جسد البابا الفخري في بازيليك القديس بطرس حتى يتمكن المؤمنون من توديعه."

وأكدت الكنيسة القبطية الكاثوليكيّة في مصر وبلاد المهجر أنها ستحتفل بكل قدّاسات رأس السنة الميلادية وقدّاسات عيد الميلاد المجيد يوم 6 يناير مساء فى موعدها المحدد، على أن تكون الصلاة من أجل الراقدين في كل القدّاسات، مُكرّسة لراحة نفس مثلث الرحمات قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر.

وقدمت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر الشكر لكافة المعيّدين عليها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، واعتذرت عن عدم استقبال الضيوف لمرورها بهذا الظرف الحزين. وستقوم الكنيسة لاحقا بالإعلان عن مواعيد وأماكن استقبال مُعزِّيها الكرام.

وأعلنت وسائل إعلام إيطالية، يوم السبت، وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر.

ويعد البابا بنديكتوس، البالغ من العمر 95 عاما، أول بابا للكنيسة الكاثوليكية يتنحى منذ 600 عام، بسبب تقدمه في السن في عام 2013.

وبعد أن تدهورت صحة "بنديكتوس" طلب البابا فرنسيس، في نهاية الاجتماع الأخير هذا العام، من الناس أداء "صلاة خاصة للبابا بنديكتوس".

وكان البابا المعتزل واسمه الحقيقي "جوزيف راتزينغر" قد استقال من منصبه بسبب تدهور صحته وعاش منذ ذلك الحين في دير في قلب حدائق الفاتيكان.