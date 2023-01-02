لغز غامض يحيط بحطام جسم مجهول يصدر دخانا برتقاليا فى الصين.. صور

كتب إيهاب محمد

يحيط لغز غامض بحطام جسم محترق مجهول تم اكتشافه فى وسط غابة بالصين بعد أن شوهدت كرة نارية تتساقط من السماء، حيث يظهر فى مقطع فيديو دخان برتقالى يتصاعد من خلف تل في قرية مجاورة، ويبدو أن الفيديو لطائرة أو جسم طائر اصطدم بالأرض، وفقا لموقع "ذا صن".



تقرير ذا صن

الجسم الغريب يثير حيرة السكان المحليين

شوهدت قطع معدنية متناثرة فى حقل، حيث شوهدت حرائق صغيرة مشتعلة، وكتب تعليق على الفيديو: "حطام طائرة مجهولة؟"، وعلى الرغم من أن المعلومات كانت محدودة، إلا أن الملصق الأصلى زعم أن الطائرة سقطت من السماء فى 29 ديسمبر فى منطقة جوانجشي الجبلية، في أقصى جنوب الصين.



الجسم الغريب

وجاء في البيان: "سقط حطام كبير واحترق في مدينة بايسه بمنطقة لونجلين ذاتية الحكم، في قوانغشي"، وقال مدير قرية مينجلي إنه رأى جسم كرة نارية مشتبه به يسقط، وقال لواء الإطفاء في مقاطعة لونغلين ذاتية الحكم للصحفيين إنه تم التعامل مع مكان الحادث بشكل جيد ولم يصب أي شخص أو منازل.

فيما بدا أن مشاهدى الفيديو قلقون على سلامة السكان في الجوار، قال أحدهم: "إذا أصابت قرية، فستكون العواقب وخيمة"، لكن الأسئلة لا تزال قائمة حول نوع الطائرة أو الجسم الطائر الذي تحطم، وسأل بعض المعلقين "ما هذا؟".



الدخان المتصاعد

سيدة أسكتلندية تعثر على جسم غامض

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن أم اسكتلندية دخلت فى حيرة - فى وقت سابق - بعد اكتشاف جسم غامض يطير فوق منزلها، وكانت كلير هول تجهز أبنائها الثلاثة للمدرسة في منزلها في روزينث، عبر الخليج مباشرة من هيلينسبورج، حوالي الساعة 8:40 صباحًا عندما صرخوا من خلال السؤال عن شيء غريب في السماء.

عندما خرجوا إلى الحديقة، لاحظت شيئًا غريبًا يبدو أنه يسقط في الهواء، وأمسكت السيدة البالغة من العمر 33 عامًا بهاتفها وبدأت في تصوير ما شاهدته، يبدو أن الجسم الغامض كروي وترك مسارين خلفه أثناء تحركه عبر السماء الصافية.

وقالت الاستشارية كلير لصحيفة "The Scottish Sun"، "لم أر شيئًا كهذا من قبل، رأيت نيزكًا قبل بضع سنوات، لكن هذا لم يكن شيئًا من هذا القبيل".