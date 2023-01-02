كيف تتعامل مع مشكلة النوم الزائد؟.. نصائح للبقاء مستيقظاً أثناء النهار

ما هو النوم الزائد؟

عندما ينام الشخص أكثر من تسع ساعات في اليوم ومع ذلك يشعر بالدوار طوال اليوم، يُشار إلى هذه الحالة باسم فرط النوم، المعروف أيضًا باسم النوم الزائد.

يحتاج الجميع إلى 7-8 ساعات من النوم يوميًا للبقاء بصحة جيدة عقليًا وجسديًا ، ولكن إذا كنت تنام أكثر من ذلك ، فقد يكون هناك خطأ ما.

سبب كثرة النوم

الشعور بالنعاس طوال الوقت يمكن أن يشير إلى مشكلة أكثر خطورة ويجب استشارة الطبيب.

الإجهاد والقلق وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم واضطرابات النوم ومتلازمة تململ الساق ووجود مرض خطير كلها عوامل مسؤولة عن النوم المفرط " تعرف على أسباب النوم الزائد:

1. نمط النوم المضطرب

2. الإجهاد

3. فرط التنبيه بسبب مشروبات الطاقة

4. الملل

5. قلة النشاط البدني

يؤثر النوم المفرط أو القليل جدًا على الشخص بشكل خطير من خلال خلق صعوبات في الحكم العقلي ، وإضعاف الأداء البدني ، وتقصير وقت رد الفعل ، وأكثر من ذلك علاوة على ذلك ، يمكن أن يتسبب النوم الزائد في شعور الشخص بالتعب عند الاستيقاظ.الإجهاد هو السبب الآخر الذي يمكن أن يمنع الشخص من النوم جيدًا في الليل في الوقت نفسه ، يسبب النعاس أثناء النهار كتحرر جسدي مؤقت من التوتر.بينما توفر مشروبات الطاقة التي تحتوي على الكافيين والسكر تعزيزات فورية ، إلا أنها تؤدي إلى الإرهاق عندما يتخلص الجسم من المواد الكيميائية.الملل هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للشعور بالنعاس طوال الوقت. يمكن أن يؤثر ذلك على جودة النوم.يمكن أن يؤدي الجلوس إلى ما لا نهاية أمام الكمبيوتر وعدم القيام بأي نوع من النشاط البدني إلى إرهاق شديد يؤثر على أنماط النوم.