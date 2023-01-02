كل ما تريد معرفته عن طرح فندق الكونتيننتال بوسط البلد للقطاع الخاص

تاريخيا تم إنشاء فندق كونتيننتال عام 1866، ثم تم تطويره وتغيير اسمه إلى "فندق جراند كونتيننتال،عام 1908"، والفندق له موقع متميز وكان يطلق عليه اسم "الكونتننتال الملكى أمام الأوبرا الخديوية، وكان الفندق المقر الرئيسى لضيوف مصر نظرا لموقعه المتميز أمامه تمثال إبراهيم باشا ومن خلفه الأوبرا وعلى يساره حديقة الأزبكية.

ومؤخرا بدأت القابضة للسياحة عملية تطوير فى الفندق مع طرحه للتطوير بواسطة القطاع الخاص.

كما تم إعداد التصميمات الخاصة بالفندق على نفس الطراز المعمارى المميز وبنفس ارتفاعاته الاصلية التى أنشأ عليها فى عام 1870 مع مراعاة البصمة البنائية للمبنى الأصلى وحدوده الخارجية، بالإضافة إعادة البناء طبقا لواجهاته التاريخية، مع المحافظة على الواجهة المطلة على شارع عدلى وربطها ودمجها مع التصميم على الواجهات التى تم اعداداها والتى تتسق مع الطابع المعمارى المميز للمبني

.. تعرف على كافة التفاصيل .

1- مشروع فندقى بطاقة فندقية تبلغ 230 غرفة وجناح على مساحة 10733م2.

2- يضم مجموعة من قاعات المؤتمرات (عدد 1 قاعة سعة القاعة 714 فرد + عدد 1 قاعة سعة القاعة 514 فرد + عدد 6 قاعات بإجمالى سعة القاعات 657 فرد تقريبا وتستخدم منفردة).

3- يضم مساحات إدارية تبلغ حوالى 5100 م2، ومجموعة محلات تجارية تبلغ مساحتها الإجمالية 1259م2، وكازينو .

4- يضم موقف انتظار للسيارات سعة 540 سيارة تقريباً.

5- تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 2.13 مليار جنيه بدون قيمة الأرض ،المالك المصرية العامة للسياحة والفنادق – ايجوث.