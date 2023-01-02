قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الفعاليات.. اعرف التفاصيل

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروع تدريب عملى مشترك لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظتى الجيزة ومطروح بكافة أجهزتهما التنفيذية.

بدء التدريب المشترك بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا الأبرار ثم عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظتين للوقوف على مدى جاهزيتهما واستعداداتهما بما لديهما من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فرض بعض السيناريوهات المختلفة والمحتمل حدوثها أو مواجهتها فى ظل الظروف الراهنة، وما تم من أزمات ببعض المحافظات التى حدثت خلال المرحلة السابقة بما يهدف إلى تنمية مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة والمحافظات المجاورة وطبقا للتنسيقات.

كما تم المرور على إصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظتين وتنفيذ طابور سير للمعدات، المركبات لمسافة 10 كم ومعسكر إيواء عاجل، ومستشفى العزل الميدانى للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، وتم تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظات والمؤمن بعناصر الحراسات المشددة للتأكيد على مدى جاهزيتها فى مجابهة المواقف الطارئة بالإشتراك مع عناصر الحماية المدنية والإسعاف وفى نهاية المشاريع السابقة، تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والهيئات وطلبة الجامعات والمدارس والمعاهد الأزهرية إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة بإجمالى 62 زيارة إلى قيادة قوات الصاعقة وقاعدة 3 يوليو البحرية وكلية الدفاع الجوى وكلية الطب بالقوات المسلحة والكلية العسكرية التكنولوجية ومركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية ومتحف القوات الجوية ومجمع الإنتاج الحيوانى بمحافظة الفيوم.