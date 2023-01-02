"فاتن" أول فتاة تحترف الغناء بقنا.. بدأت رحلتها بالمشاركة في مسابقة إبداع بالجامعة

قنا صابر سعيد

جذبت انتباه أصدقائها في الجامعة حينما قررت لأول مرة أن تغني أمام الجميع ووصفوها بكوكب شرق الصعيد لصوتها العذب الذي يغلب عليه الطابع القوي، حتى استطاعت أن تصبح أول فتاة تحترف الغناء في قنا وتقام لها حفلات خاصة كما تشارك في حفلات الزفاف مع مطربي قنا والصعيد، ورغم دراستها في مجال التجارة بجامعة جنوب الوادي إلا أنها خاضت تجربة الغناء والاستمرار فيه والذي يبعد عن ذلك المجال، كما بدأت في تأليف عدد من أغانيها وتلحينها لتحصد ملايين من المشاهدات.

التزمت فاتن يوسف، خريجة التجارة والمطربة بقنا، بارتداء الحجاب وتمسكها بالعادات والتقاليد لنشأتها في منزل قنائي صعيدي، كما أدت معظم ألوان الغناء والإنشاد وكذلك قراءة القرآن وتميزت فيهما، كما حافظت على الأغاني التراثية والشعبية القديمة وأعادت غنائها في الحفلات وألفت أغنيه عن محافظة قنا تتحدث عن العادات والتقاليد والتمسك بها.

وقالت فاتن يوسف، إنها تخرجت فى كلية التجارة بجامعة جنوب الوادي وأثناء الدراسة كانت تشارك في الملتقي الفني بالجامعة ومسابقات إبداع والمشاركة خارج محافظة قنا وهي بداية انطلاقتها، ثم بدأت الغناء خارج أسوار الجامعة منذ 3 أعوام وبدأت في حضور الحفلات بأغاني من تأليفها وأيضًا أغاني فلكلور صعيدي وتراث شعبي لمطربين آخرين في محافظة قنا وخارجها.

وأوضحت فاتن، أنها تغني أكثر من لون ولا يقتصر غنائها على شكل واحد من الأغاني، فغنت القديم والرومانسي والشعبي التراثي وكذلك استطاعت أن تنشد أناشيد دينية، وتمتلك صوت مميز في تلاوة القرآن، لافتًا أنها غنت أغاني وطنية أيضًا بشكل مميز وشاركت في حفلات عديدة خارج محافظة قنا منها الإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والمنيا ولا تواجه صعوبات في مجالها حيث تحول الصعوبات إلى أشياء إيجابية، وإذا وجد نقد يتحول إلى شئ مفيد.

وأشارت فاتن يوسف، إلي أنها تتمنى أن تقدم أفضل ما لديها في مجال الغناء أو المدح وأن يصل صوتها إلي جميع أنحاء العالم للوصول إلي هدفها وممارسة هوايتها المفضلة وهي الغناء، مضيفًا أن لها أغاني أصبحت تتصدر محركات البحث لمدة طويلة منها ما يتحدث عن محافظة قنا وعن العادات والتقاليد وتحث الجميع على التمسك والحفاظ عليها وهذه كانت رسالتها من الأغنية.



أول فتاة تحترف الغناء بقنا



فاتن يوسف فتاة قنا



فاتن يوسف مطربة بالصعيد تتحدي العادات



فاتن يوسف مطربة بقنا



فاتن يوسف