طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض بدرجات الحرارة والصغرى تسجل 13 درجة.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

رصد "اليوم السابع" صورا لحالة الطقس بمحافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، حيث تشهد عروس البحر المتوسط، حالة من عدم الاستقرار منذ ساعات الصباح، مع انخفاض فى درجات الحرارة، وانتشار الغيوم في سماء المدينة، وتكون درجات الحرارة اليوم العظمي 19 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

من جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، عن اتخاذ عدة إجراءات فى إطار ما تتعرض له المحافظة من هطول أمطار فى نوة "رأس السنة"، وأكدت الشركة على تخفيض مناسيب البيارات بالمحطات لاستيعاب كميات الأمطار الواردة اليها، والتنسيق مع الرى ومتابعة مناسيب المصارف، مع استمرار عمل غرفة عمليات الشركة على مدار اليوم لاستقبال شكاوى من المواطنين، والمرور على المناطق التى شهدت سقوط أمطار لرصد أى تجمع مياه قبل الإبلاغ عنها والتعامل معها، وكذلك تكثيف اعمال التطهير قبل واثناء وبعد الأمطار لرفع المخلفات التى تجرفها مياه الأمطار للشنايش، مع استمرار تمركز السيارات والمعدات فى المناطق الساخنة للاستعداد للتعامل مع أى تجمع مياه، وتطهير البيارات فور توقف الأمطار.

وشهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار متوسطة وسط وشرق الإسكندرية، وذلك فى إطار ما تتعرض له المحافظة من نوة رأس السنة، حيث شهدت الإسكندرية منذ قليل هطول الأمطار بشكل متقطع شرقا ثم امتدت إلى وسط الإسكندرية.

من جانبه قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إن الإسكندرية شهدت أمطارا استمرت حتى صباح اليوم تفاوتت من خفيفة إلى متوسطة.



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