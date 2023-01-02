اليوم السابع
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ضبط 200 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي فى حملة بسوهاج

الإثنين، 02 يناير 2023 06:42 م
ضبط 200 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي فى حملة بسوهاج جانب من الحملة
سوهاج- عمرو خلف

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شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بسوهاج برئاسة الدكتور أحمد حمدى الشبح، حملة على محلات الجزارة بمدينة سوهاج وتمكنت الحملة من ضبط 200  كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومختومة بأختام مزورة داخل أحد محلات الجزارة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد محل الجزارة.

وأكد مدير ادارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بسوهاج أنه لا تهاون مع المخالفين من محلات الجزارة وخاصة الغش في اللحوم البلدية بمحلات الجزارة وسيتم عمل كل الإجراءات القانونية اللازمة  لردعه وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور عصام عرفة، مدير عام الطب البيطرى بسوهاج.

من ناحية أخري يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشرى بجامعة سوهاج تنفيذ قوافله الطبية المجانية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، للأهالى بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجاً، حيث انطلقت إلى قريتى أم دومه والمدمر بمركز طما، تم خلالها فحص وعلاج 1860 مواطنا، على مدار يومين متتاليين.

 صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة، وقال إن القوافل تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تستهدف القرى الاكثر احتياجاً داخل الاقليم.

وقال الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تم مناظرة 1019 حالة بقرية المدمر، و841 حالة اخرى بقرية ام دومة، موضحاً انه تم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، كما تم تحويل عدد 97 حالة اخرى من اهالى القريتين الى المستشفى الجامعى حيث تتطلب حالاتهم فحوصات وتدخلات جراحية.


سوهاج

الطب البيطرى

حملة

لحوم غير صالحة

محافظ سوهاج



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