ضبط 151 طن أجنحة دجاج وأرز مجهولة المصدر خلال حملة بالقناطر الخيرية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بقيادة عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، حملة مكبرة فى إطار متابعة ومراقبة الأسواق على مدار اليوم للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار، وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ومنال إحسان وكيلة المديرية.

وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، فى بيان لها، أنه تشكلت اليوم الإثنين، من إدارة التجارة الداخلية بالمديرية برئاسة خالد جودة مدير الإدارة ومأمورى الضبط القضائى، وتضمن المرور على الأسواق ومخازن المواد الغذائية بنطاق مدينة القناطر الخيرية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد المسئول عن مخزن أعلاف بناحية أجهور الصغرى دائرة مركز القناطر الخيرية لعدم وجود ترخيص وحيازته علف مجهول المصدر، حيث تم ضبط 35 طن أعلاف مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر ضد المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بناحية شلقان مركز القناطر الخيرية، لعدم وجود ترخيص وحيازته أرز أبيض مجهول المصدر، وتم ضبط 2 طن و125 كجم أرز أبيض.

كما شهدت الحملة تحرير محضر ضد أمين مخزن، وصاحبة ثلاجة تبريد وتجميد، لحيازته أجنحة فراخ مجهولة المصدر، وتم ضبط 114 طن و90 كجم أجنحة فراخ مجهولة المصدر، وتحررت المحاضر اللازمة وجارى العرض على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.