اليوم السابع
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ضبط سائق تروسيكل صدم مواطنا وتسبب فى وفاته بحلوان

الإثنين، 02 يناير 2023 12:14 م
ضبط سائق تروسيكل صدم مواطنا وتسبب فى وفاته بحلوان قوة أمنية- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص -  مقيم بدائرة القسم) بوفاة (والده بالمعاش - مقيم ذات العنوان) متأثراً بإصابته بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ .
 
بسؤاله قرر بأنه حال عبور والده المتوفى طريق كورنيش النيل بدائرة القسم اصطدمت به "دراجة نارية مجهولة" لاذ قائدها بالفرار بها، ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته، واتهم قائد المركبة بالتسبب فى وفاة والده .
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد المركبة المتسببة فى الحادث تروسيكل "بدون لوحات معدنية" قيادة (سائق –مقيم بدائرة القسم) وأنه وراء ارتكاب الواقعة المشار إليها .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه .. وبمواجهته أيد ما سبق ، وعلل هروبه نظراً لعدم حملة ثمة تراخيص فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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