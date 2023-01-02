سحب وشبورة كثيفة وانخفاض فى درجات الحرارة.. حالة الطقس بسوهاج اليوم.. صور

سوهاج ـ محمود مقبول

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بمحافظة سوهاج، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، مع ظهور شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية، وجود سحب كثيفة محملة بالمياه مما ينذر بهطول أمطار على بعض المدن بالمحافظة، خاصة بعد اختفاء الشمس وعدم ظهورها حتى الآن ودرجة الحرارة بسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجات.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.



حالة الطقس بسوهاج (3)



حالة الطقس بسوهاج (2)



حالة الطقس بسوهاج (1)



سحب وشبورة كثيفة وإنخفاض في درجات الحرارة فى سوهاج (1)



سحب وشبورة كثيفة وإنخفاض في درجات الحرارة فى سوهاج (5)