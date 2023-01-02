رويترز: الكرملين يقرر تجميد الحيوانات المنوية للجنود الروس للمحافظة على عدد السكان

أعلن الكرملين، أن القوات الروسية التى تشارك فى حملة للتعبئة للعمليات العسكرية فى أوكرانيا سيكون لها الحق فى تجميد حيواناتها المنوية مجانًا فى بنوك التبريد، فى مواجهة لانخفاض عدد السكان، بعد فرار الألاف من الحرب الروسية خوفًا من التجنيد، وموت الاف من الجنود فى أرض المعركة وفقًا لما نشرته رويترز نقلًا عن وكالة تاس الروسية.

ونقلاً عن إيجور ترونوف رئيس اتحاد المحامين الروسى، ذكرت تاس أن وزارة الصحة استجابت لندائه للحصول على مساعدة الميزانية مع الخطة، والهدف من ذلك أنه إذا مات الرجال الروس الذين تم إرسالهم إلى الجبهة كجزء من التعبئة الجزئية فى أوكرانيا، فلا يزال بإمكان زوجاتهم أن ينجبوا أطفالًا بحيواناتهم المنوية فى المنزل.

ونُقل عن ترونوف قوله أن الوزارة حددت إمكانية الحصول على دعم مالى من الميزانية الفيدرالية للحفاظ على الخلايا الجرثومية (الحيوانات المنوية) وتخزينها مجانًا للمواطنين الذين تم حشدهم للمشاركة فى العملية العسكرية الخاصة لعام 2022-2024".

ويمكن للعائلات أيضًا استخدام المواد الحيوية المخزنة مجانًا إذا كان التأمين الطبى الإلزامى يشير إلى أنها تستطيع القيام بذلك.

واستدعت روسيا أكثر من 300 ألف جندى احتياطى لدعم ما تسميه "عمليتها العسكرية الخاصة" فى أوكرانيا فى حملة تعبئة بدأت فى سبتمبر.

ودفعت الحملة مئات الآلاف من الرجال الروس إلى الفرار من البلاد لتجنب التجنيد، وأثارت أكبر احتجاجات مناهضة للكرملين منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا فى فبراير.