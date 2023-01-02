رئيس وزراء فلسطين يدعو لتوفير الحماية الدولية لشعبه فى مواجهة الاحتلال

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حث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي على توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن اشتية دعا الدول التي صوتت لصالح طلب الفتوى القانونية من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، إلى "اتخاذ إجراءات وقائية سريعة لتوفير الحماية لشعبنا".

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر السبت، قرارا تدعو فيه محكمة العدل الدولية إعطاء الرأي القانوني بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت عليه بأغلبية 87 صوتا وعارضته 26 دولة فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، في حرب عام 1967، بينما انسحبت من غزة عام 2005، لكنها تفرض حصارا على القطاع.