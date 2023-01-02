اليوم السابع
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الإثنين، 02 يناير 2023 08:20 م
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رئيس جامعة الزقازيق يتابع آخر التطورات بالجامعة الأهلية في العاشر من رمضان

الإثنين، 02 يناير 2023 08:05 م
رئيس جامعة الزقازيق يتابع آخر التطورات بالجامعة الأهلية في العاشر من رمضان رئيس جامعة الزقازيق يتابع آخر التطورات الجامعة الأهلية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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استقبل اليوم الاثنين، الدكتور خالد الدرندلى، رئيس جامعة الزقازيق اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، وذلك للوقوف على آخر التطورات والمستجدات الخاصة بجامعة الزقازيق الأهلية بالعاشر من رمضان، والتى تشكلت برئاسة الدكتور حمدان ربيع نائب رئيس جامعة دمياط لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور وائل عبدالقادر عوض عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، الدكتور محمد غصوب سعفان وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع، الدكتور محمد عبدالرازق الفراش الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، الدكتور محمد عشان دبا الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البشرى وعضو ممثل من الرقابة الإدارية وعضو ممثل من الفنية العسكرية. وبحضور الدكتور هشام فوزى عميد القطاع الهندسى بجامعة الزقازيق الأهلية، والدكتور وليد عبد الله عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور نبيل مصطفى مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة، والدكتور جمال الفقى مدير البرامج بالقطاع الهندسى والدكتور كمال القشيشى مدير برنامج الطب والجراحة والدكتور حسين الدواش مدير برنامج جراحة الفم والأسنان والدكتور مروة عباس مدير مركز الجودة بجامعة الزقازيق والأستاذة لمياء كمال أمين عام الجامعة المساعد لشئون البيئة. 

وقد تضمنت الزيارة تفقد مبانى جامعة الزقازيق الأهلية بالعاشر من رمضان والتى تضم عدد 6 مبان أكاديمية 2 ورشة ومبنى المعامل والمبنى الإدارى، كما توجهت اللجنة خلال جولتها التفقدية لزيارة المبنى التعليمى للقطاع الطبى بمستشفى العاشر من رمضان الجامعى. 

وفى ختام الزيارة أشاد أعضاء اللجنة بما تم عرضه عليهم داخل القاعات التعليمية والمنظومات التعليمية المتميزة، والتى تم إقرارها وتفعيلها لخدمة طلاب الجامعة الأهلية بكافة الكليات والبرامج بالقطاعات المختلفة. 


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