رئيس الصومال: حريصون على تحرير البلاد من الإرهابيين واستكمال الدستور المؤقت خلال 2023

وقال الرئيس الصومالي - في كلمته عن رؤية عام 2023 - "سيتم كليا القضاء على الخلايا الإرهابية، كما أن الحكومة الفيدرالية ستتوجه نحو الخدمة والعمل لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مع تزامن رؤية 2060، ليواكب البلاد مع تقدم العالم"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الاثنين.

وحول قوات حفظ السلام الإفريقية.. قال "إن الحكومة تخطط لتسلم زمام الأمن بحلول نهاية ديسمبر 2024، وفي نفس الوقت ستغادر قوات (أتميس) التي ساعدت البلاد في مجال مكافحة الإرهاب".

وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، توقع رئيس الصومال إعفاء الديون بالكامل في نهاية العام الجديد، موضحا أن الدولة ستنضم إلى السوق التجاري بمجموعة شرق إفريقيا نظرا لقدرة رجال الأعمال الصوماليين على الاستثمار والتجارة وفق المعايير الإقليمية والدولية.

وشدد رئيس الصومال - في ختام كلمته - على أن فعاليات المجلس الاستشاري الوطني الأخيرة ركزت على قضايا الدستور، وتحديد الصلاحيات على المستويات الفيدرالية والولائية.