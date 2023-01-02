اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 يناير 2023 11:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس إيطاليا فى خطابه بمناسبة العام الجديد: هناك تحديات تواجه البلاد فى 2023

الإثنين، 02 يناير 2023 10:25 ص
رئيس إيطاليا فى خطابه بمناسبة العام الجديد: هناك تحديات تواجه البلاد فى 2023 رئيس إيطاليا
كتبت ـ فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا في خطاب له بمناسبة العام الجديد، إن هناك تحديات تواجه البلاد في 2023، كما مرت إيطاليا بصعوبات كبيرة في 2022.

وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية، إلي أنه في خطابه الثامن في نهاية العام، لفت ماتاريلا إلى أن "الجمهورية الإيطالية من أولى الدول الأوروبية التي تدفع الضرائب، لأن هذا يساعد إيطاليا على العمل وبالتالي من أجل الصالح العام".

في خطاب تميز بالتركيز علي الاقتصاد والحرب في أوكرانيا، أوضح ماتاريلا المشاكل الرئيسية في البلاد: "التضخم ، وتكاليف الطاقة ، والصعوبات التي تواجه العديد من العائلات والشركات ، وزيادة الفقر وقلة العمل والبطالة.

وأضاف ماتاريلا  "على الرغم من الأزمة التي يمر بها الإيطاليون ، إلا أن  "لقدرة على الاستجابة للأزمة الناتجة عن الوباء تتجلى في النمو الاقتصادي الكبير الذي حدث في عامي 2021 و 2022" ، مضيفًا: "صادرات منتجاتنا تم الحفاظ عليها بل وزيادتها".

وأوضح "كان عام 2022 عام الحرب المجنونة ، مشيرا إلي أن رد إيطاليا وأوروبا والغرب كان تقديم الدعم الكامل للشعب الأوكراني الذي يدافع بشجاعة عن حريته وحقوقه ".

كما تحدث الرئيس عن الانتخابات الإيطالية الأخيرة وانتخاب جورجيا ميلوني، قائلا "لقد أظهرت ديمقراطيتنا مرة أخرى أنها ديمقراطية ناضجة وكاملة ، ويرجع ذلك أيضًا إلى هذه التجربة التي اكتسبها الجميع لتمثيل دولة عظيمة وحكمها".

ولفت ماتاريلا إلى أن "النتيجة الانتخابية الواضحة سمحت بميلاد سريع للحكومة الجديدة ، برئاسة امرأة لأول مرة، وهذا ما يعتبر  أهمية اجتماعية وثقافية كبيرة.

 

 

 


ايطاليا

رئيس ايطاليا

السنة الجديدة

ميلوني

خطاب الرئيس

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة

إيطاليا عن تقديم مساعدات لأوكرانيا: الصواريخ لا تباع في السوبر ماركت

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 02:22 م

إيطاليا توافق على استقبال 113 مهاجرا على متن سفينة أوشن فايكنج الإنسانية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 01:15 م

إيطاليا تؤكد رفض الرئيس الروسي التفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 10:00 م

إيطاليا.. إصابة 180 شخصا بسبب الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة

الأحد، 01 يناير 2023 05:04 م

رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد اهتمام ودعم بلادها لليبيا من أجل تسريع موعد الانتخابات

الخميس، 29 ديسمبر 2022 06:10 م

إيطاليا تقيّم إلزامية فحوصات كوفيد على جميع القادمين من الصين

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة