رئيس إيطاليا فى خطابه بمناسبة العام الجديد: هناك تحديات تواجه البلاد فى 2023

كتبت ـ فاطمة شوقى

قال رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا في خطاب له بمناسبة العام الجديد، إن هناك تحديات تواجه البلاد في 2023، كما مرت إيطاليا بصعوبات كبيرة في 2022.

وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية، إلي أنه في خطابه الثامن في نهاية العام، لفت ماتاريلا إلى أن "الجمهورية الإيطالية من أولى الدول الأوروبية التي تدفع الضرائب، لأن هذا يساعد إيطاليا على العمل وبالتالي من أجل الصالح العام".

في خطاب تميز بالتركيز علي الاقتصاد والحرب في أوكرانيا، أوضح ماتاريلا المشاكل الرئيسية في البلاد: "التضخم ، وتكاليف الطاقة ، والصعوبات التي تواجه العديد من العائلات والشركات ، وزيادة الفقر وقلة العمل والبطالة.

وأضاف ماتاريلا "على الرغم من الأزمة التي يمر بها الإيطاليون ، إلا أن "لقدرة على الاستجابة للأزمة الناتجة عن الوباء تتجلى في النمو الاقتصادي الكبير الذي حدث في عامي 2021 و 2022" ، مضيفًا: "صادرات منتجاتنا تم الحفاظ عليها بل وزيادتها".

وأوضح "كان عام 2022 عام الحرب المجنونة ، مشيرا إلي أن رد إيطاليا وأوروبا والغرب كان تقديم الدعم الكامل للشعب الأوكراني الذي يدافع بشجاعة عن حريته وحقوقه ".

كما تحدث الرئيس عن الانتخابات الإيطالية الأخيرة وانتخاب جورجيا ميلوني، قائلا "لقد أظهرت ديمقراطيتنا مرة أخرى أنها ديمقراطية ناضجة وكاملة ، ويرجع ذلك أيضًا إلى هذه التجربة التي اكتسبها الجميع لتمثيل دولة عظيمة وحكمها".

ولفت ماتاريلا إلى أن "النتيجة الانتخابية الواضحة سمحت بميلاد سريع للحكومة الجديدة ، برئاسة امرأة لأول مرة، وهذا ما يعتبر أهمية اجتماعية وثقافية كبيرة.