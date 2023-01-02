دار الإفتاء تحذر الزوجين من الغياب والسهر خارج المنزل دون أسباب.. تفاصيل

كتب ـ على عبد الرحمن

نصحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعدم السهر والتأخر خارج المنزل دون أسباب قائلة:" احذرا من الغياب والسهر والتأخير المستمر خارج المنزل بدون أسباب تقتضي ذلك".

وتابعت دار الإفتاء المصرية:"إن ذلك مما يكثر من المشكلات، ويهدم الثقة بين الزوجين، ومن وضع نفسه موضع التهم فلا يلومن إلا نفسه، وعلى الزوجين أن يعلما أنه يُكرَه لهما أن يطيلا السهر مع الغرباء وخصوصا خارج المنزل لما يترتب على ذلك من مشكلات اجتماعية كبيرة، وعليهما أن يكثرا من الحديث مع بعضهما أو النظر في أمر الأولاد وإصلاح شؤونهم".

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، فر وقت سابق، إن فتاوى دار الإفتاء خلال عام 2022 مثَّلت حتى شهر ديسمبر الجاري، أكثر من مليون وخمسمائة وثلاثة وستين ألف فتوى (1,563,250)، أجابت عنها إدارات الدار المتنوعة لجمهور المستفتين، فكانت الأولوية الإفتائية لدار الإفتاء المصرية خلال عام 2022 مرتكزة حول حماية الأسرة وتنميتها.

وأضاف مفتى الجمهورية أنَّ عددًا من الفتاوى المرتبطة بالقضايا الاجتماعية المستجدة قد تصدَّت لمجموعة من الظواهر السلبية التي تدقُّ ناقوس الخطر حول ضرورة الاهتمام بتحسين أوضاع المرأة، مثل: العنف الأسري، أو حقوق المرأة العاملة، أو حقوق الزوجة وواجباتها.. وغيرها.

- نسبة فتاوى الأسرة (63%)

- نسبة فتاوى التطرف (12%)

- نسبة فتاوى العبادات (9%)

- نسبة فتاوى المعاملات المالية (7%)

- نسبة فتاوى الشئون والعادات (4%)

- نسبة فتاوى المستجدات والنوازل (3%)

- نسبة فتاوى الآداب والأخلاق بنسبة (2%)