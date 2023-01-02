حياة كريمة.. 9 مليارات جنيه لتطوير قطاع الطرق والرصف بمحافظة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شهدت محافظة المنوفية، طفرة كبيرة في قطاع الطرق وتجاوزت جملة الاستثمارات بهذا القطاع 9 مليارات جنيه، ممولة بالتنسيق مع وزارة النقل بقيمة 7 مليارات و277 ألف جنيه والخطة الاستثمارية مليار و146 ألف جنيه وصندوق تطوير المناطق الحضرية 336 مليون جنيه ووزارة التنمية المحلية 236 مليون جنيه ومشاركة مجتمعية 67 مليون جنيه ومنحة بقيمة 6 مليون جنيه .

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن أهم الطرق الرئيسية المنفذة بالتنسيق مع المحافظة ووزارة النقل "الهيئة العامة للطرق والكبارى" بجملة استثمارات بلغت (7 مليارات و277 مليون جنيه) ومنها، كوبرى طوخ طنبشا العلوى بطول 800 متر وبتكلفة (173,7) مليون جنيه، توسعة ورفع كفاءة طريق القاهرة – إسكندرية الزراعى المسافة من بنها – حتى بركة السبع – اتجاه إسكندرية بطول 15كم بتكلفة (173.7) مليون جنيه، الدائرى الإقليمى قطاع واحد بطول 6.4كم وبتكلفة (751) مليون جنيه، كوبرى عرب وأجهور الرمل بطول 1.5 بتكلفة (150) مليون جنيه ،رفع كفاءة وإعادة رصف طريق الباجور – القناطر الخيرية بطول 33كم وبتكلفة (131) مليون جنيه، الدائرى الإقليمى قطاع (2) بطول 9.4كم وبتكلفة (مليار و200مليون جنيه)، مشروع إنشاء كوبرى علوى على مزلقان قويسنا بطول 975 متر وبتكلفة (136.6) مليون جنيه، تقوية ورصف ورفع كفاءة الطريق السريع شبين الكوم - الباجور - القناطر بطول 12كم وبتكلفة (21,9) مليون جنيه، دائرى الإقليمى قطاع (3) بطول 13كم وبتكلفة (مليار و800 مليون جنيه ،الدائرى الإقليمى قطاع (4) بطول 6كم وبتكلفة (850) مليون جنيه ،توسيع وتطوير ورفع كفاءة الطريق الزراعى فى المسافة من بركة السبع حتى بنها بطول 18كم وبتكلفة (138) مليون جنيه .

كما تم رفع كفاءة وإعادة رصف طريق "سنتريس - أشمون" بطول 8 كم وبتكلفة (5) مليون جنيه وازدواج طريق التوفيقية الخطاطبة من كوبرى طملاى حتى كوبرى كفر داود بطول 7 كم وبتكلفة (81.8 مليون جنيه).

وأضاف محافظ المنوفية، أن مشروعات الرصف خلال الفترة من 2014-2023 بلغت جملة الاستثمارات مليار و146 مليون جنيه، 260مليون و201 ألف جنيه ،حجم الاستثمارات في قطاع الطرق والنقل خلال العام الماضى حيث اهتمت محافظة المنوفية بتطبيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تطوير شبكة الطرق الداخلية والطر ق المحلية التي تربط بين المراكز الإدارية بالمحافظة ، وقد بلغ جملة الاعتمادات المخصصة للرصف (مليار و146 مليون جنيه ) خلال الفترة من 2014 حتى2023.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ رصف إنشائي وإعادة رصف حوالى 300كم طرق محلية وشوارع داخل المدن ومداخل القرى باستثمارات 250 مليون جنيه، كما قامت محافظة المنوفية بالتنسيق التام وبتمويل وزارة التنمية المحلية وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري برصف 115 كم يربط بين مراكز ومدن المحافظة، ورصف 5 كم بشوارع رئيسية حيوية بعاصمة المحافظة.

وأكد أنه فيما يخص قطاع الطرق والنقل خلال عام 2022/2023 بلغت جملة الاستثمارات 260 مليون و201 ألف جنيه، حيث تم رصف طرق محلية ورصف داخل المدن والقرى بطول 143.662 كم تقريباً بتكلفة استثمارية تجاوزت (260) مليون جنيه .