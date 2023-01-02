حاكم أركنساس الجمهورى: أحداث 6 يناير لا تؤهل ترامب للترشح للرئاسة

كتبت ريم عبد الحميد

قال حاكم ولاية أركنساس الأمريكية الجمهورى أسا هاتشينسون إن قيام حشد من أنصار ترامب باقتحام الكابيتول فى 2 يناير 2021 لا يؤهل الرئيس السابق للفوز بترشيح الحزب الجمهورى فى سباق الرئاسة 2024، حيث يسعى الحاكم لتحدى ترامب فى السباق التمهيدى.

وقال هاتشينسون فى تصريحات لقناةABC الأمريكية إنه لا يعتقد أن دونالد ترامب ينبغي أن يكون الرئيس القادم للولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه حصل على فرصته، وأضاف أنه يعتقد أن السادس من يناير يجرد من الأهلية للترشح فى المستقبل، ومن ثم نتجاوز هذا، وهو ما يريد التركيز عليه.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا يعنى أنه لن يدعم ترامب لو أصبح فى النهاية المرشح الجمهورى للبيت الأبيض، قال هاتشينسون إنه سيفكر فى الخيارات فى السباق التمهيدى الذى من المرجح أن يكون مزدحما.

وتابع قائلا إنه يريد أن يرى ما هية البدائل، ومن السابق لأوانه معرفة ما يمكن أن يحدث فى 2024. فهذه القضية ستتطور، لكن أريد أن كل ما يمكننى فعله لضمان أن يكون هناك بديل وألا يكون دونالد ترامب هو مرشح الحزب، هذا هو أول شيء، ودعنا نستكشف كيف نفعل هذا.

وجاءت تصريحات حاكم أركنساس بعد أن أحالت لجنة مجلس النواب التي تحقق فى أحداث اقتحام الكونجرس لوزارة العدل الأمريكية بتوجيه اتهامات جنائية لترامب وآخرين لأدوارهم المزعومة فى أحداث العنف، بما فى ذلك قول اللجنة أن ترامب تآمر للاحتيال على أمريكا ومساعدة المتمردين.

وقال ترامب مرارا إنه لم يرتكب خطأ واتهم لجنة مجلس النواب باضطهاده سياسيا.

ورغم قوله بضرورة ألا يكون ترامب المرشح الجمهورى فى 2024، إلا أن هاتشينسون اعترف فى مقابلته مع ABC بأن الرئيس السابق يظل الأوفر حظا، مستشهدا باستطلاعات الرأى الأخيرة وشهرته التي يحظى بها والسنوات الأربع التي قضاها فى البيت الأبيض.