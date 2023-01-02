اليوم السابع
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تعرف على برنامج احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

الإثنين، 02 يناير 2023 03:00 ص
تعرف على برنامج احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد عيد الميلاد المجيد
كتب - محمد الأحمدى

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"المجد لله في الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة".. بتلك الأيات من الكتاب المقدس تحتفل كنائس مصر المختلفة بعيد الميلاد المجيد في نهاية يوم السادس من يناير الجارى، وأبرزها الكنائس التى تحتفل على التقويم الشرقى مثل الكنيسة الأرثوذكسية، والطائفة الإنجيلية في مصر، وكذلك الأقباط الكاثوليك في صعيد مصر الذين يحتفلون مع إخوانهم الأرثوذكس. 
 
وتحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يوم الجمعة الموافق 6 يناير 2023، الساعة الثانية ظهرًا بكنيسة قصرالدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس،وبمشاركة وحضور المهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة. 
 
وسوف يتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعى كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.
 
ومن المقرر أن يتم استقبال السادة ممثِّلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الواحدة ظهرًا، الجمعة 6 يناير، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصرى، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال.
 
وكان الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر قال خلال تصريحات إعلامية، إن هناك نموذجا حقيقيا للعيش المشترك فى مصر، موضحا أن أعيادالميلاد يكون نصف الحضور بها مسلمين متابعا، بلدنا بلد الطيبين فأيام الفراعنة كان كل مدينة لها إله ولم يكن هناك حروب بين المناطق باختلاف الانتماءات، مؤكدا أنه سعيد بتجربة المحبة التى تضم المسلمين والقساوسة، مضيفا، مشكلة من يتربص ببلدنا أنه ينظر دائما إلى المشكلات ولا تنظر إلى لقاءات المحبة.

الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

عيد الميلاد المجيد

احتفالات عيد الميلاد المجيد



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