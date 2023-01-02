تعرف على إنجازات قطاعى الصحة والإسكان فى محافظة الأقصر خلال عام

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن حصاد عام 2022 فى قطاعى الصحة والإسكان لدعم الأهالى، حيث تم بقطاع الصحة افتتاح عيادة قلب الأطفال والعيوب الخلقية بمستشفى العيسات للأطفال فى أبريل 2022، ونقل تبعية المنشآت إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث تم نقل الأصول لعدد (6) مستشفيات وتم تشغيل عدد 5 مستشفى من إجمالى 6 مستشفى، وتم نقل الأصول لعدد (54) وحدة ومركز من إجمالي 59 وحدة ومركز، وتم تشغيل عدد 54 وحدة ومركز.

ونجحت الهيئة العامة للرعاية الصحية في النجاح بتسجيل عدد (37) وحدة ومركز طب اسرة، وعدد (2) مستشفى كمؤسسات مسجلة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وعدد (1) مستشفى معتمدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية ذات كفاءة عالية للمرضى المنتفعين، وصل عدد المسجلين بالمنظومة حتى الآن 1098926 مواطن، وعدد الخدمات الطبية المقدمة 4051086 خدمة طبية، وعدد خدمات طب الأسرة 2106328 منتفع، وتم إجراء عدد 83009 عملية جراحية، منها عدد 45660 عملية طوارئ صغرى، وعدد 37349 عملية فوق البسيطة، وجارى تطوير مستشفى الكرنك الدولى (200 سرير) تنفيذ الهيئة القومية للإنتاج الحربى تم النهو والإستلام الإبتدائى لمبنى العيادات الخارجية ، ومبنى وادى النيل ، وجارى العمل بمبنى الصفا بنسبة تنفيذ 80%، وجارى تطوير مجمع الاقصر الطبى (مستشفى الأقصر الدولى ) تنفيذ شركة وادي النيل للمقاولات والاستشارات العقارية بنسبة تنفيذ 96 % مرحلة أولى - و 54 % مرحلة ثانية.

أما فى قطاع الإسكان فقد تم نهو أعمال 78 عمارة بالمدامود الزينية، وتم استلام المشروع بالكامل من وحدات سكنية وشبكة مرافق (تغذية الصرف الصحي- كهرباء –وشبكة الطرق وتنسيق الموقع).. وجاهزة للافتتاح، وتم الطرح ضمن الإعلان عن طرح 5000 وحدة سكنية، وفى الإسكان الإجتماعى على مستوى المحافظة تم عمل ما يلي:- (10 عمارة بالضبعية + 12 عمارة بوصلة الصحراوى -بالقرنة ، 17 عمارة + 8 عمارة بأبو قليعى + 18 عمارة بالرياينة - بأرمنت ، 21 عمارة بالدير+ 10 عمارة + 11 عمارة بتوماس وعافية – باسنا ، 20 عمارة – بالطود ، 77 عمارة بمدينة الشمس ..المدامود بالزينية ).