تعرف على أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة على طريق "الإسماعيلية - القاهرة"

الإسماعيلية - صبرى غانم

ينشر "اليوم السابع" أسماء العمال المصابين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل طريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي". حيث لقى شخص مصرعه وأصيب 16 آخرون من العمال الزراعيين بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل التى يستقونها على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل يستقلها عددًا من الأشخاص على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع شخص وإصابة كلا من أحمد عادل عبد الحميد جرح قطعي بالرأس، عبدالله محمود محمد اشتباه نزيف، موسى ابراهيم كسر مضاعف،محمد محمود كسر ،عبدالراضي وحيد اشتباه بكسر، سالم محمود اشتباه كسر بالجمجمه، محمد الشوادفي كسر بالزراع، حامد الشحات جرح قطعي، كريم نادر جرح قطعي بالرأس، وليد صبحي سحجات متفرقة بالجسم، وواحد مجهود الاسم كدمات خطيره، ومصطفي حامد سحجات متفرقة بالجسم، مؤمن صبحي جرح قطعي، باسم محروس سحجات متفرقة بالجسم، يوسف عبد الرحمن جرح قطعي، وعبدالرجمن عادل سحجات متفرقة بالجسم وجميعهم عمال بالزراعة مقيمين دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية.

تم نقل المصابين الي مستشفي جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا كما تم التحفظ على جثة المتوفى بثلاجة ذات المستشفى، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى وسؤال المصابين.