تشريح جثة شخص داخل شقته فى الهرم لكشف ملابسات الحادث

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة شخص عثر عليه داخل شقته فى الهرم، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لمناظرة الجثة، وتبين انها لشخص مقيم بالشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.