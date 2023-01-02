اليوم السابع
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تراجع شعبية رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلى 40%

الإثنين، 02 يناير 2023 12:49 م
تراجع شعبية رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلى 40% الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول
كتب- وكالات

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انخفض معدل شعبية الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، بنسبة 1.2 نقطة مئوية خلال الأسبوع ليصل إلى 40.0 في المئة.

ووفقا لما نشرته وكالة شينخوا، أظهر استطلاع أسبوعي أجرته مؤسسة "ريل ميتر"، أن التقييم السلبي لإدارة يون لشؤون الدولة 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 57.2 في المئة.

ووصلت نسبة التأييد لحزب سلطة الشعب المحافظ الحاكم إلى 39.2 في المئة الأسبوع الماضي، بانخفاض 1.8 نقطة مئوية عن الأسبوع الذي سبقه.

وارتفعت شعبية الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض الرئيسي 2.6 نقطة مئوية لتصل إلى 45.5 في المئة.

وحصل حزب العدالة التقدمي الصغير على 3.8 في المئة من نقاط التأييد الأسبوع الماضي، بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن الأسبوع الذي سبقه.

واستندت النتائج إلى استطلاع للرأي شمل 2511 ناخبا أجري في الفترة من الاثنين إلى الجمعة الماضيين، بهامش خطأ 2.0 نقطة مئوية ومستوى ثقة 95 في المئة.


كوريا الجنوبية

انخفاض معدل شعبية الرئيس

يون سوك يول

نسبة 400 في المئة

استطلاع رأي

مؤسسة ريل ميتر



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