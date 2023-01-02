تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر.. اعرف التفاصيل

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 633 شاحنة و24 سيارة.



شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 365 شاحنة و11 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 268 شاحنة و13 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس.



استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت السفينتين الحرية ودليلة، كما تم تداول 2400 طن بضائع عامة ومتنوعة و177 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا وبريدج وآيلة، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1305 ركاب بموانئها.



وكان أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر امس الأحد أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 574 شاحنة و22 سيارة.



وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، 433 شاحنة و11 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع، 141 شاحنة، و11 سيارة.