تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوماً لاتهاهم بالاتجار فى الآثار بالجيزة

كتب ــ أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 3 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في الآثار بالجيزة.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه، وانتدبت النيابة خبير آثار لفحص المضبوطات، وإعداد تقرير فنى عنها.

واصلت الأجهزة الأمنية التصدى الحاسم لجرائم الاتجار بالقطع الأثرية، ونجحت فى ضبط 201 قطعة يشتبه فى أثريتها بالجيزة بقصد الاتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى للبلاد والعمل على مكافحة جرائم الاتجار فى القطع الأثرية وملاحقة وضبط مرتكبيها.

ووردت معلومات لقطاع شرطة السياحة والآثار مفادها قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بالإتجار فـى القطع الأثرية وتردده على منطقة الهرم بالجيزة لمقابلة (أحد الأشخاص) لإتمام عملية شراء قطع أثرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة (خاص به) بمنطقة حدائق الأهرام قيادة (سائق، مقيم بمحافظة الغربية) أثناء قيامه بإتمام عملية بيع وشراء (قطع يُشتبه فى أثريتها) مع أحد عملائه (له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة) وضبط بحوزة الأخير مبلغ مالى قدره "مليون وخمسمائة ألف جنيه"، وبتفتيش السيارة المشار إليه عُثر على (201 قطعة يُشتبه فـى أثريتها مختلفة الأشكال والأحجام).

وبمواجهة المتهمين اعترف الأول بأن المبلغ المالى خاص به قام بدفعه للمتهم الثانى نظير الحصول على القطع المضبوطة، واعترف الثانى بقيامه بالاتجار فى القطع الأثرية المضبوطة، واعترف قائد السيارة بعلمه بواقعة البيع والشراء وأن دوره قيادة السيارة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.