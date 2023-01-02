تجديد حبس عامل بتهمة قتل محاسب لسرقته فى السلام

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل محاسب لسرقته، حيث اعترف المتهم بارتكابه للواقعة بقصد السرقة لعلمه باحتفاظ المجنى عليه بأموال داخل مخزن .

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه ب قتل محاسب داخل مخزن وسرقة مبلغ مالى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (شريك بمخزن لتقطيع وبيع الزجاج بوجود شخص متوفى - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) داخل مخزن بدائرة القسم، مكمم وبه إصابات بالرأس، وكذا اكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة المخزن وعدم تواجد المتعلقات الشخصية بالمجنى عليه وهاتفه المحمول، بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بذات المخزن "له معلومات جنائية" ومقيم به).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وذلك لعلمه باحتفاظ مالكى المخزن بمبالغ مالية داخل الخزينة، وأن المجنى عليه يحوز المفاتيح الخاصة بها ، فاختمر فى ذهنه فكرة سرقة المفاتيح من المجنى عليه كرهاً عنه والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية، واستغل انصراف العاملين وتواجد المجنى عليه بمفرده، وتعدى عليه بالضرب على رأسه باستخدام قطعة "حجر" محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وقام بتكميمه وعقب ذلك تمكن من سرقة مفاتيح الخزينة، والاستيلاء من داخلها على مبلغ مالى، والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

تم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى والهاتف من متحصلات الواقعة، وإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.