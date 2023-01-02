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تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع

الإثنين، 02 يناير 2023 02:44 م
تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع سرقة ــ ارشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر،تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتمكنت الأجهزة الأمنية، في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين) باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه بدائرة القسم وفى وقت لاحق ورد له اتصال تليفونى ساومه خلاله المتصل على إعادة السيارة مقابل مبلغ مالى .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تحديد مرتكبى الواقعة (عدد 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (4 مفاتيح مصطنعة – 3 هواتف محمولة - سيارة ملك أحد المتهمين "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" - السيارة المستولى عليها من المُبلغ ).

بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب"المفتاح المصطنع"، واستخدام السيارة المضبوطة فى ارتكاب وقائع السرقات، كما أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب، واعترفوا بارتكابهم عدد (10) وقائع سرقة وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لعملائهم "سيئى النية" (4 تجار خردة " لهم معلومات جنائية " مقيمين بمحافظة القليوبية) وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق .

 

 

 

 
 
 
 

 


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