انطلاق الامتحانات النظرية بتربية رياضية بنين فى الإسكندرية اليوم

تبدأ اليوم الامتحانات النظرية فى كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية حسب الجداول المعلنة من الكلية والجدول الزمنى لكل المراحل الدراسية .

وقالت إدارة الكلية فى بيان "على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالإجراءات المعلنة مسبقا بخصوص العملية الامتحانية، ونؤكد عليكم جميعا بضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل لمعرفة مكان انعقاد الامتحان الخاص بكل طالب، كما نؤكد أنه لن يدخل طالب بعد مرور 15 دقيقة من بدء الامتحان تحت اي ظرف من الظروف وذلك لحسن سير العملية الامتحانية".

كما أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية ، خلال انعقاد مجلس الجامعة، على عمداء الكليات ضرورة المتابعة اليومية لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول والتى انطلقت داخل عدد من كليات الجامعة.

وطالب بضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس فى قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط المنشود، وتواجد رؤساء اللجان، وانتظام حضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، والعمل على توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الرعاية للطلاب أثناء أداء امتحاناتهم، وإلتزامهم بالقواعد المقررة.

وقال الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو 198ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.