الناتو: موسكو ليست لديها رغبة فى إنهاء الحرب حاليا وعلينا مواصلة الدعم لكييف

وقال ستولتنبرج - في تصريحات، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الاثنين - "إن الدعم العسكري سيضمن بقاء أوكرانيا كدولة ذات سيادة ويجبر روسيا على الجلوس والتفاوض على إنهاء الحرب".

وأضاف أن برنامج التعبئة الجزئية لروسيا، الذي صدر أمر به في سبتمبر الماضي، أظهر أن موسكو ليست لديها رغبة في إنهاء الحرب في الوقت الحالي.

وتابع "كان لدى القوات الأوكرانية الزخم لعدة أشهر، لكننا نعلم أيضا أن روسيا حشدت المزيد من القوات، والعديد منهم يتدربون الآن. كل هذا يشير إلى أنهم مستعدون لمواصلة الحرب ومحاولة شن هجوم جديد محتمل".

وعلى الرغم من أنه لا يبدو أن هناك تهاونا في الأعمال العدائية، إلا أن ستولتنبرج قال "إن الناتو يجب أن يضمن بقاء أوكرانيا في موقف قوي في حالة إجراء محادثات تفاوضية بين الجانبين".

واستطرد قائلا "إننا بحاجة لتقديم الدعم لأوكرانيا الآن، بما في ذلك الدعم العسكري، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإقناع روسيا بأنه يتعين عليهم الجلوس والتفاوض بحسن نية واحترام أوكرانيا كدولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا. وما نعرفه هو أن ما يمكن أن تحققه اوكرانيا حول هذه الطاولة يعتمد كليا على القوة في ساحة المعركة".

يذكر أن الناتو وحلفاءه قدموا مساعدة سياسية وعملية وأمنية لأوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية ويزود التحالف أوكرانيا بالمعدات الدفاعية والوقود والأدوية ومعدات الحماية الشخصية والملابس الشتوية وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار وما إلى ذلك.