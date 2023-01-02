المعاينة: حريق مول التجمع بدأ من البدروم وتسبب فى إصابة 8 أشخاص باختناق

كتب: عبد الرحمن سيد

كشفت معاينة حريق مول بالتجمع، أن النيران بدأت فى بدروم المول بشارع التسعين الجنوبى نتيجة لماس كهربائى، وانتقلت 4 سيارات إطفاء إلى المكان، وتمت عملية الإخماد بالكامل، ويتم الآن عمليات تبريد الحريق منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة آخرى.

وأضافت المعاينة، أن الحريق نتج عنه إصابة 8 أشخاص باختناق وتم إسعافهم بمحيط الحريق، ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابساتها بعد الاستماع لأقوال شهود العيان، وتم انتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع الحريق وتقدير الخسائر الناتجة عنه.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مول فى منطقة التجمع، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مول فى منطقة التجمع، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.