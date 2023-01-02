المشدد 5 سنوات للمتهمين بترويج عملات مقلدة بمحطة سكك حديد أبو كبير بالشرقية

الشرقية ـ فتحية الديب

عاقبت المحكمة الإقتصادية بالمنصورة، متهمين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات ومصادرة المضبوطات من الأجهزة والهواتف المحمولة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة محل الأوراق والعملات النقدية المقلدة، وألزمتهما بالمصروفات، لقيامهما بترويج عملات ورقية مقلدة بمحطة سكك حديد أبوكبير.

تعود أحداث القضية رقم 65 لسنة 2022 جنايات مركز أبوكبير، والمقيدة برقم 17 كلى شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة كل من " حمادة ف ع إ " و" أشرف م أ " و" حسنى م ع م " للمحاكمة الجنائية، لقيامهما بدائرة مركز أبوكبير محافظة الشرقية،بمزاولة نشاط مؤثم يتم فى تقليد العملات النقدية الوطنية والأجنبية بقصد ترويجها وطرحها للتداول على أنها عملات صحيحة.

وتضمن من أمر الإحالة ورود معلومات سرية للمقدم " كريم بسيونى" أكدتها تحرياته السرية بتردد المتهم الأول على محطة سكك حديد أبوكبير، بهدف ترويج أوراق نقدية مقلدة، والمتحصل عليها من المتهم الثانى، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين بحوزتهما عملات ورقية مقلدة عدد 46 ورقة نقدية فئة المائة جنيه، وأقر المتهم الثانى بتحصله على العملات المقلدة من المتهم الثالث الذي يقوم بتسليمه العملات المقلدة للاتجار فيها، وتبين أن المتهم الثالث هو الذى يقوم بإحضار تلك الأحبار والأوراق وباقي المضبوطات.

وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية، إلى صحة الواقعة وحيازة المتهمين للأوراق النقدية المقلدة المضبوطة بقصد ترويجها مع علمهما بأنها مقلدة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة التى قدمتهما للمحاكمة الجنائية، وعاقبتهم المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات.