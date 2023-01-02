اليوم السابع
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القبض على المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة وتهديد سيدة بالمنيا

الإثنين، 02 يناير 2023 04:03 م
القبض على المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة وتهديد سيدة بالمنيا حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن تضرر إحدى السيدات من قيام شخص بانتحال صفة ضابط شرطة وتهديدها بتلفيق قضايا لها لاعتيادها نشر منشورات تتضمن انتقادها لقتل وتعذيب الحيوانات الأليفة.

 

بالفحص أمكن تحديد القائم على تهديد السيدة المشار إليها، وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا).

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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