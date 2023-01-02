القبض على المتهم بالتشاجر بسبب موتوسيكل فى الغربية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعنوان (خناقة ليلية رأس السنة) يتضمن حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول المحلة بمحافظة الغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 يناير الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المحلة من (طالب، مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح قطعى بالجسم")، واتهامه لــ(طالب آخر، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة) بالتعدى عليه بالضرب مُستخدماً سلاح أبيض "مطواة" مُحدثاً إصابته، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة إثر إصطدامه بدراجته النارية "موتوسيكل" بالمتهم دون قصد حال سيره مترجلاً بدائرة قسم شرطة أول المحلة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة للأسباب المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.