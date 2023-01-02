اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الفلسطينيون يشيعون جثماني شهيدى جنين.. وينددون بجرائم الاحتلال

الإثنين، 02 يناير 2023 04:16 م
الفلسطينيون يشيعون جثماني شهيدى جنين.. وينددون بجرائم الاحتلال الفلسطينيون - أرشيفية
أ ش أ

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شيع عدد غفير من أنباء الشعب الفلسطيني، اليوم الاثنين، جثماني الشابين محمد سامر حسن حوشية (22 عامًا)، وفؤاد محمود أحمد عابد (18 عامًا)، اللذين استُشهدا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة "كفر دان" غرب جنين فجر اليوم.


وانطلق موكب التشييع، من أمام مستشفى "خليل سليمان" الحكومي في "جنين"، وجاب شوارعها، وردد المشيعون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.


ونقل المشاركون جثماني الشهيدين، عابد إلى "كفر دان"، وحوشية إلى بلدة "اليامون"، حيث ووري جثماناهما الثرى، بعد الصلاة عليهما، وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.


تزامن ذلك مع إدانات فلسطينية واسعة لعمليات الإعدام الإسرائيلية المُتصاعدة في أنحاء الضفة الغربية، ومُحافظة "جنين" الشمالية على وجه التحديد.


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الاحتلال الإسرائيلى

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى



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