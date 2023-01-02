كتب محمد جمال

أعلن محافظ البصرة أسعد العيدانى، عن تعطيل الدوام الرسمى فى المحافظة ليومى غد الاثنين والثلاثاء المقبل.

وقال العيداني فى بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمى ليومى غد الاثنين والثلاثاء المقبل".

وأضاف، أن "ذلك جاء لإكمال التحضيرات لبطولة خليجى 25".

يذكرأن، أكد رئيس خلية الإعلام الأمنى العراقى اللواء سعد معن، أن البصرة باتت جاهزة من الناحية الأمنية ومهيأة لاستضافة بطولة "خليجى 25" لكرة القدم.. موضحا أن هذه البطولة ستكون بوابة لنجاحات وبطولات أخرى فى المستقبل.