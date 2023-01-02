الصحة العراقية: إصابة 150 شخصا بالألعاب النارية فى احتفالات رأس السنة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، إصابة 150 شخصا، بسبب الألعاب النارية وإطلاق النار العشوائي خلال الاحتفال بليلة رأس السنة في العاصمة بغداد لوحدها، فيما تظل الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن "عدد الإصابات الأولية في بغداد نتيجة الألعاب النارية والرمي العشوائي، بلغت 150 إصابة، منها ما لا يقل عن 20 إصابة في العيون"، مؤكدا "عدم وجود وفيات لغاية الآن".

ويجري إطلاق الألعاب النارية تعبيرا عن الفرح والبهجة، في عدة مناسبات مثل رأس السنة، لكن استخدامها على نحو خاطئ ينذر بالكثير من المخاطر التي تصل حد الوفاة.

في غضون ذلك، كشف مدير إعلام الدفاع المدني جودت عبد الرحمن، لـ"وكالة الأنباء العراقية"، أن "بغداد والمحافظات شهدت 45 حريقا خلال الاحتفال بليلة رأس السنة"، مشيرا إلى أن "20 من تلك الحوادث نجمت عن الألعاب النارية".