السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بسرقة ماشية بالإكراه بمركز المنشأة بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه بقيام المتهم بالتسلل إلى مسكنه وتهديده بسلاح نارى كان بحوزته وقام بسرقة الماشية المملوكة له من الحوش الخاص به بطريق الإكراه، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ا.ا"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز وتعاطى الشابو المخدر وجوهر المبثامقيتامين بدائرة قسم ثان سوهاج.