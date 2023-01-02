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بالتوازى مع جهود تطوير البحيرات..

الرئيس السيسي يوجه بتكامل توطين صناعة مراكب الصيد الحديثة

الإثنين، 02 يناير 2023 12:42 م
الرئيس السيسي يوجه بتكامل توطين صناعة مراكب الصيد الحديثة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة جهود توطين صناعة مراكب الصيد في مصر.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بتكامل توطين صناعة مراكب الصيد الحديثة، بالتوازي مع جهود تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية ومبادرات دعم الصيادين، وما لذلك من مردود مباشر على مضاعفة إنتاج تلك البحيرات من الأسماك، ومن ثم دعم الأحوال الاقتصادية للصيادين، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وتنفيذاً لإستراتيجية الدولة الثابتة من حسن الإدارة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية.

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