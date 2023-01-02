الدفاع الروسية تعلن مقتل 70 مرتزقا أجنبيا في دونيتسك وخاركوف

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 70 مرتزقا أجنبيا وإصابة 100 آخرين إثر استهداف الطيران الروسي نقاط انتشار لوحدات من المرتزقة في في دونيتسك وخاركوف.



وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في إيجاز صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاثنين - إن 30 جنديا أوكرانيا قتلوا على محور كوبيانسك (شمال لوجانسك)، وأكثر من 40 جنديا على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، و110 جنود على محور دونيتسك.



وأشار الى أنه تم إسقاط 15 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة كما تم تدمير مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية ومستودع للوقود في زابوروجيه، ومستودع آخر لتخزين الوقود في دنيبروبيتروفسك