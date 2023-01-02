الداخلية تضبط 1275 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1275) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط 2 قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (4 أطنان أرز أبيض "عينى")، (44) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (11,758 طن أرز أبيض "عينى")، (6) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (113,685 طن أرز شعير "عينى")، (24) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (91,766 طن أرز شعير "مستندى").

كما تم ضبط قضية غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" بمضبوطات بلغت (1,200 طن أعلاف حيوانية "عينى")، وكذا ضبط (3) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (طن دقيق أبيض "عينى" - 5,350 طن "مكرونة – سكر –ملح طعام " – 1501 عبوة "عصائر - شعرية- جبن") وكذا ضبط (427) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (10,263 طن دقيق أبيض "عينى" – 4,130 طن "مكرونة - سكر" - 3554 عبوة سجائر).

وأسفرت الحملات عن ضبط (518) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (12 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 44 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 158 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 304 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (6,550 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 200 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى")، وكذا ضبط (14) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (2 طن سكر تموينى – 950 كيلو جرام أسمدة مدعمة "عينى" – 411964 لتر مواد بترولية "عينى" - 125000 لتر مواد بترولية "مستندى") بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (251,902 طن "مستندى – عينى") أبرزها (6,550 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 200 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 11,263 طن دقيق أبيض "عينى" – 15,758 طن أرز أبيض "عينى" - 113,685 طن أرز شعير "عينى" – 91,766 طن أرز شعير "مستندى" - 9,480 طن "مكرونة – سكر - ملح طعام" - 2 طن سكر تموينى – 1501 عبوة "عصائر - شعرية - جبن" - 411964 لتر مواد بترولية "عينى" - 125000 لتر مواد بترولية "مستندى" – 3554 عبوة سجائر – 1,200 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 950 كيلو جرام أسمدة مدعمة "عينى").

ونجحت الجهود في ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (2,95 طن "دقيق بلدى مدعم") للاتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لها، وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (2 طن أرز أبيض "عينى" - 2,4 طن "مكرونة") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص - بمحافظة بنى سويف) لتخزينه كمية قدرها (2 طن أرز أبيض "عينى") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص"- بمحافظة الشرقية) لتخزينه كمية قدرها (3 طن أرز أبيض "عينى") بدون مستندات، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط عدد (خمس مديرين مسئولين عن محطات لتموين السيارات - بمحافظة دمياط) لتجميعهم كمية قدرها (297724 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين" مستندى - عينى) للإتجار بهم فى السوق السوداء مستوليين على الدعم المقرر، وضبط عدد (2 مدير مسئولين عن محطتى لتموين السيارات – بمحافظة السويس) لتجميعهم كمية قدرها (238800 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين" عينى) للإتجار بها فى السوق السوداء مستوليان على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (30) قضية بمضبوطات بلغت (205,451 طن أرز شعير "مستندى – عينى") وضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها (3,6 طن "دواجن مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة ، وبحوزته كمية قدرها (3,1 طن "سمك مجمد") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها (20 طن سكر حر - ملح طعام) معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" عن ضبط (13) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (22182 عبوة "سجائر"مختلفة الأنواع).