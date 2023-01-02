اليوم السابع
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الإثنين، 02 يناير 2023 01:00 م
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الداخلية تداهم 6 مصانع وشركات غير مرخصة بحملات أمنية وتفتيشية مكبرة

الإثنين، 02 يناير 2023 12:17 م
الداخلية تداهم 6 مصانع وشركات غير مرخصة بحملات أمنية وتفتيشية مكبرة حملة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "القليوبية، البحيرة".
 
 
أسفرت جهودها فى مجالى حماية البيئة والثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والداجنة - المواد الغذائية" عن ضبط (3 شركات - 3 مصانع "جميعهم بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (241 طن مواد خام لأعلاف حيوانية ومجهولة المصدر – 20 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية ومجهولة المصدر- 15 طن مواد خام لأسمدة زراعية ومجهولة المصدر – 12,8 طن مواد غذائية مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبدون بيانات ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية).
         
 

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