الجيزة تعلن قبول تبرع بقطعة أرض لإقامة مجمع مدارس تجريبى بالبدرشين

كتبت – مرام محمد

قرر المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إطلاق اسم بطل الأولمبياد الخاص فى لعبة تنس الطاولة المرحوم مازن مصطفى كمال السماحي، الحاصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على مدرسة (المروة الرسمية لغات بحدائق أكتوبر)، وذلك تخليدا لاسم الراحل.

ووافق المجلس التنفيذى برئاسه محافظ الجيزة، على عدد من الموضوعات لتحقيق النفع العام للمواطنين ودعم المنظومة التعليمية التى شملت إلغاء شارع تخطيطى مار بقطعة أرض مخصصة لصالح الأغراض التعليمية بجوار محور عمرو بن العاص بنطاق حى الطالبية، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من المساحة الخاصة بها إلى جانب قبول التبرع الخاص بقطعة أرض بناحية قرية أبو رجوان قبلى بالبدرشين لإقامة مجمع مدارس تجريبى رسمى لغات لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة، بالإضافة إلى تغيير استخدام أحد الأبنية بحدائق الأهرام والخاص بأحد المعاهد الأزهرية والموافقة على توصيل المرافق للمبنى إلى جانب تعديل اسم مدرسة الكداية الإبتدائية المشتركة (ب) بأطفيح إلى مدرسة المستقبل الإبتدائية.

ووافق المجلس بقيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على عدد من القرارات بغرض النفع العام وتحسين الخدمات والتى تضمنت تغيير استخدام قطعة أرض لإقامة مستشفى بمنطقة المهندسين بالعجوزة، وإعادة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بشارع أبوالنجا بمركز ومدينة البدرشين لإقامة سوق حضارى لخدمة أهالى المنطقة وتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى حضره نواب المحافظ إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم، واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نور السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسئولى الجهات الأمنية ومديرى المديريات والإدارات والاجهزة الخدمية بالمحافظة.