التعليم فى أرقام.. تعيين 150 ألف معلم لسد العجز ومناهج لتلبية احتياجات سوق العمل

كتب محمود طه حسين

عملت الحكومة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تحسين الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز الأرقام والمؤشرات فى ملف التعليم قبل الجامعى:

1. تحسين جودة التعليم الفنى، بالتوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية حيث وصلت إلى 43 مدرسة تستوعب عدد كبير من خريجى الشهادة الإعدادية.

2. تكثيف الشراكة مع القطاع الخاص لتحويل عدد أكبر من المدارس الى هذا النمط الجديد الذى يركز على الجودة وعلى تلبية احتياجات سوق العمل.

3. إدخال عشرات التخصصات الجديدة فى مدارس التعليم الفنى تلبية لاحتياجات سوق العمل المحلى والدولى.

4. إنشاء مراكز التميز القطاعية لتناسب احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

5. تحديد 14 جدارة عامة يجب أن يتقنها الخريج لتلبية احتياجات سوق العمل.

6. تطوير 90 منهجا دراسيا قائم حسب منهجية الجدارات من إجمالى 125 منهج ومراجعتها من قبل ممثلى سوق العمل.

7. إضافة إلى استحداث 30 منهجا جديدا استجابة لاحتياجات سوق العمل الناتجة عن التطورات التكنولوجية المتسارعة.

8. وصل إجمالى عدد المدارس الفنية التى تطبق بها البرامج المطورة حوالى 900 مدرسة من إجمالى 1300 مدرسة فى العام الدراسي الحالى.

9. الانتهاء من تطوير جميع المناهج وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها فى جميع المدارس بحلول أكتوبر 2024.

10. يوجد قرابة 14 مدرسة من مدارس النيل والتى تمنح شهادة النيل الدولية وهناك خطة للتوسع فيها.

11. التوسع فى المدارس المصرية اليابانية حيث وصل عدد لقرابة 51 مدرسة يحصل الطلاب فيها على تعليم عال الجودة يعتمد على بناء شخصية الطفل.

12. حرصت الوزارة على توفير تعليم دولى بأسعار مخفضة من خلال نماذج المدارس الرسمية الدولية والتى بلغت قرابة 20 مدرسة.

13. تحديث وتصميم مناهج للصفوف من رياض الأطفال حتى 5 ابتدائى.

14. تسليم أجهزة التابلت منذ 2018 حتى الآن لقرابة 3 مليون طالب ومعلم.

15. يوجد قرابة 25 مليون طالب يحصلون على خدمات تعليمية فى قرابة 55 ألف مدرسة بمختلف المحافظات.

16. بدء الوزارة فى تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس.

17. تحسين أحوال المعلمين حيث بلغت تكلفة الإصلاحات الهيكلية لتحسين أجور المعلمين قرابة 6 مليار جنيه.

18. إتاحة الخدمات الإلكترونية للطلاب المصريين فى الخارج حيث تعقد الوزارة امتحانات إلكترونية لقرابة 150 ألف طالبا فى كثير من الدول خارج مصر.

19. إتاحة التقدم إلكترونيا لقرابة مليون ونصف طفل يلتحقون سنويا بالمدارس الرسمية والرسمية للغات.

20. قرابة مليون و200 ألف طالب بالثانوية العامة تخرجوا وفق نظام التقييم الجديد.

21. تجهيز قرابة 2500 مدرسة ثانوى بالفايبر والإنترنت فى إطار الاعتماد على التكنولوجية فى التعلم وإتاحة مصادر المعرفة المختلفة.

22. التوسع فى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا لتصل إلى 15 مدرسة فى عدة محافظات.