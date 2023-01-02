التعليم تحدد ضوابط وشروط التقدم للإعارات لأعضاء هيئة التدريس.. التفاصيل

كتب ـ محمود طه حسين

حددت المديريات التعليمية ضوابط وشروط التقدم للإعارات لأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2023،2024 كالتالى:

- إرسال ملفات جميع العاملين المنقولين بين الإدارات وبعضها حسب الأوامر التنفيذية الصادر لنقلها، حيث إن كل إدارة مسئولة عن استيفاء ومراجعة ملفات المنقولين إليها والموجودين بها من العاملين.

- يقوم قسم الإدارات الخارجية بالإدارات التعليمية بالتعاون مع قسم الملفات بالمراجعة التامة والدقيقة لجميع أوراق المتقد وما يدون فيها من بيانات والتأكد من صحتها واستيفائه شروط التقدم للإعارة واستبعاد من لم ينطبق عليه الشروط.

- ضرورة وجود قرار القيام بالعمل (تسلم العمل) والأمر التنفيذي من ملف خدمة المتقدم للإعارة أما من له القرار القيام بالعمل في ملف خدمته يجب عليه التوجه إلي أول مدرسة عمل بها أو أول إدارة تعليمية تابعة لها مدرسته التي تسلم العمل بها لأول مره لإحضار خطاب رسمي معتمد ومختوم بخاتم الشعار بتاريخ تسلم العمل ويوضع في ملف خدمته للعمل بمقتاضاه في الاعارات حيث لا يؤخذ بأي أقرار يكتبه علي نفسه.

- أن يكون المعلم مقيداً علي درجة مالية وعلي رأس العمل.

- أمضي في مجال التربية والتعليم 36 شهرا على الأقل.

- يكون أمضي سنتين على الأقل بالمحافظة التي يتقدم منها بالنقل وعلي المنتدب من محافظة لأخرى التقدم من المحافظة المنتدب منها وكذلك المنتدب من إدارة لأخري عليه التقدم من إدارته الأصلية.

- ترفق الإناث إقرار حديث بموافقة الزوج على سفرها معتمد ومختوم من جهة رسمية (أما إذا كانت آنسة أو أرملة أو مطلقة تعتمد من ولي الأمر).

- بالنسبة للتخصصية تعليم تكون درجة كفايته كفء وممتاز للإداريين عن العامين الاخرين بمجال التربية والتعليم العالمين 2020/2021.

- بالنسبة للذين تم تسكينهم حديثا على درجة مالية تكون درجة كفايته كفء للتخصصية تعليم وممتاز للإداريين عن العاملين الآخرين بمجال التربية والتعليم.

- لا يزيد سن المتقدم عن 56 سنة في 1 أكتوبر 2023 للمعلمين والوظائف الإشرافية والإدارية والمالية والمكتبية .

- يرفق بطلب الإعارة شهادة صادرة من جهة رسمية تثبت صلاحيتها للسفر للخارج من الناحية الصحية.

- ألا يكون من المعينين فئة 5% أو عمل مخفف بقرار لجنة طبية .

- ضرورة كتابة تاريخ تسلم العمل الفعلى المدون ولا يكتب المتقدم للإعارة التعين الاعتباري وضرورة استيفاء الأوامر التقليدية للأعارات السابقة سواء ما نفذ منها أو لم ينفذ وما وهو خاص بالغاء الإعارة وتحديد الموقف أو من له أولوية اعارة وضرورة بيان سنوات التعاقد باليوم والشهر والسنة.

- بيان بالجزاءات وقرارات الفصل او الانقطاع وتخصم مدة الفصل من مدة العمل الفعلية.

- بيان تاريخ تسلم العمل بالتعليم والأوامر التنفيذية والمرحلة الأصلية والوظيفة الأصلية.

- بيان القرارات الطبية وما تحدده لصاحبها وتحديد التقرير الطبي لمن الغيت اعارته صحية وتقرير مدى صلاحيته للأداء للعام الجديد.