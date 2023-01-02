التضامن: تدريب وتأهيل المرأة المعيلة والشباب لسوق العمل

كتب ـ مدحت وهبة

شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وحزب حماة الوطن، وذلك فى إطار التعاون بين الجانبين تحت مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطن.

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لمؤسسات العمل الأهلي، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع حزب حماة الوطن وبالجهود التى يقدمها الحزب لخدمة المجتمع على مختلف الأصعدة من منطلق التنمية المتكاملة، مشيرة إلى أن القيادة السياسية وجهت بالاهتمام بالتمكين الاقتصادى وتوطين الصناعة المصرية، ويأتى هذا البروتوكول لدعم أواصر التعاون بين الجانبين لتوفير مزيد من الحياة الكريمة وإرساء آليات الوعى بالعديد من الملفات وتعزيز روح المواطنة.

وأضافت أن البروتوكول يهدف إلى التعاون والتنسيق بين الجانبين في المساهمة في توفير حياة كريمة للمواطن المصري عبر تدريب وتأهيل المرأة المعيلة والشباب لسوق العمل، ويتم تفعيل وتنفيذ هذا البروتوكول عبر عدة قنوات ومن خلال عدة مراحل منها تأهيل المتطوعين على اكتساب المهارات الأكثر احتياجاً في تلك الفترة اقتصادياً وتعليمياً وتربوياً، كذلك دعم الحرف اليدوية والتراثية وتدريب المرأة المعيلة والفتيات على كافة الحرف من خلال مراكز حزب حماة الوطن الحرفية وضمان جودة المنتج ، إضافة إلى التعاون المثمر في جميع المحافظات تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وكذا مشاركة حزب حُماة الوطن في برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن توقيع البروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي يأتي في إطار اهتمام الحزب بالأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن الحزب افتتح عددا من مراكز الأمل على مستوى قرى المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" لتدريب المرأة المعيلة.

وأوضح أن الحزب لديه رؤية جديدة، وذلك من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالأسر الأكثر احتياجًا، مشددا على اهتمامهم بالعمل على الأسرة بشكل عام وإعطاء أولوية فيما يتعلق بالمرأة.

كما أكد اللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن الحزب اتخذ هذه الخطوة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتعاون المجتمع المدني مع الأجهزة التنفيذية لمساعدة الأسر المعيلة.

وأشار إلى تكاتف أمانات الحزب لدعم مبادرات الوزارة المتعددة وكذلك مراكز الأمل التي يوليها الحزب اهتماما كبيرا بالأضافة إلى مشاريع التمكين الاقتصادي للغارمات و كذا قرى حياة كريمة.