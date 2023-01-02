البحرين والهند تبحثان تعزيز التعاون في قطاعي النفط والبيئة

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بحث وزير النفط والبيئة البحريني المبعوث الخاص لشئون المناخ الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، مع سفير الهند لدى البحرين بيوش شريفاستاف، عددا من الموضوعات المتخصصة في قطاعي النفط والبيئة وتعزيز الفرص الاستثمارية بين الجانبين؛ بما يحقق المصالح المشتركة، إضافة إلى مناقشة فرص تطوير التعاون الثنائي المستقبلي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد وزير البيئة البحريني -خلال لقائهما الأحد، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"- بالعلاقات العميقة التي تجمع مملكة البحرين بالهند، منوها عما يقوم به السفير الهندي من مهام دبلوماسية ساهمت في توطيد العلاقات الثنائية التاريخية بينهما، مشيراً إلى ما تشهده هذه العلاقات من تطور ونمو في ظل الحرص المتبادل على تقدمها.

ومن جهته، أعرب السفير الهندي عن شكره وتقديره لوزير البيئة البحريني، متمنيا لمملكة البحرين كل التوفيق والنجاح وتحقيق ما تصبوا إليه من تطلعات مستقبلية في إطار مسيرتها التنموية الشاملة في شتى المجالات.