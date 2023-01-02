الإسكان: تنفيذ أكثر من 90ألف وحدة بمشروع "سكن كل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة

كتب أحمد حسن

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، وهى إحدى مدن الجيل الرابع، وتبلغ مساحتها 29435.5 فدان، ويحدها من الشمال خط سكة حديد (القاهرة - السويس)، ومن الجنوب طريق السويس الصحراوي، ومن الشرق طريق وصلة أم قمر، ومن الغرب الطريق الدائري الإقليمي.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجار تنفيذ وإنهاء وطرح تنفيذ أكثر من 90 ألف وحدة سكنية بمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بمدينة حدائق العاصمة، وتم حتى الآن تخصيص 21600 وحدة للمواطنين من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى، وتم تسليم آلاف الوحدات لمستحقيها، كما تم وجارٍ تنفيذ عشرات المشروعات الخدمية، وتشمل (مدارس – حضانات – وحدات صحية – ملاعب – مراكز شباب – مخابز – أسواق تجارية – الخدمات الدينية "المسجد - الكنيسة")، بجانب تنفيذ مشروعات المرافق المختلفة.

وأشار الوزير، إلى أن مدينة حدائق العاصمة، تضم مناطق إسكان متنوعة الكثافة بمساحة حوالي 8500 فدان، ومناطق خدمات على المستويات التخطيطية المختلفة للمدينة، ومناطق صناعية ومشروعات استثمارية بمساحة حوالي 3000 فدان، ومحاور خضراء ومناطق لوجيستية ومشروعات سياحية بمساحة حوالي 1300 فدان، وأراضى استثمارية متكاملة (مشروع كومباوند نور) بمساحة 5000 فدان، وخدمات إقليمية وترفيهية بمساحة حوالي 2000 فدان، وأنشطة ترفيهية، ثقافية، سياحية بمساحة حوالي 600 فدان، ومناطق إدارية وتنموية ومركز مال وأعمال، وجامعات ومناطق متعددة الاستخدام بمساحة حوالي 600 فدان.

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