الأرصاد: أجواء باردة علي كافة الأنحاء خلال ساعات الليل والصباح الباكر

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء باردة علي كافة الأنحاء خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع تكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة علي السواحل الغربية يصاحبها سقوط الامطار تكون متوسطة الي غزيرة الشدة عند (مطروح والسلوم) .

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: كما تهب رياح شرقية تنشط أحيانا على السواحل الغربية، وتتكون الشبورة المائية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

و يشهد اليوم الاثنين ، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى